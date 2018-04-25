default image
ЕСПЧ: Литва обоснованно выслала из страны сотрудников российского телеканала

Подробнее...
default image
В Италии масштабная операция против мафии

Подробнее...
default image
Сейм Литвы предоставил гарантию на кредит для терминала СПГ

Подробнее...
default image
ЕС в 2020 году примет более 30 тысяч беженцев

Подробнее...
default image
Правящие намерены преодолеть вето президента

Подробнее...
default image
Сейм разрешил литовским военным отправиться в 11 миссий

Подробнее...
default image
Принц Чарльз первым из британских монархов посетит Израиль с официальным визитом

Подробнее...
default image
Армия Литвы приобретёт противогазовые маски на 3 млн евро

Подробнее...
default image
В судьи Конституционного суда предлагают А. Норкунаса, Г. Ластаускене и И. Данелене

Подробнее...
default image
В США готовят пакет санкций против России

Подробнее...
default image
Г.Науседа наложил вето на закон о снижении выборного барьера

Подробнее...
default image
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас с главой МАГАТЭ М.Гросси обсудит проблематику БелАЭС

Подробнее...
default image
Сейм: Литва не будет впускать импортеров электроэнергии с БелАЭС

Подробнее...
default image
Минобороны отзывает проект об информации, вызвавший критику СМИ

Подробнее...
default image
Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Подробнее...
default image
В Финляндии из-за непогоды тысячи потребителей остались без электричества

Подробнее...
default image
Сейм Литвы должен утвердить бюджет Фонда обязательного страхования здоровья

Подробнее...
default image
В бюджеты государства и самоуправлений в этом году сверх плана поступило 196 млн евро

Подробнее...
default image
Клип Last Christmas перевыпустили в разрешении 4K

Подробнее...
TOP,Армия,Деньги,Новости

Армия Литвы приобретёт противогазовые маски на 3 млн евро

  • Nuotrauka kam.lt

Литовская армия подписала договор о закупке противогазных масок на сумму в 3 млн евро, сообщила BNS представитель Министерства обороны по связям с общественностью Аста Галдикайте.  

По ее словам, у британского производителя планируется приобрести до 9 тыс. единиц противогазовых масок для нужд литовских вооруженных сил (ВС) и до 4 тыс. единиц для Латвии, а также до 15 тыс. единицы фильтрующих коробок для противогазов для ВС Литвы и до 14 тыс. единиц — для ВС Латвии. 

Агентство оборонных ресурсов сообщило, что эту закупку организовало не только для нужд литовской армии, но и помогло в приобретении латвийскому министерству обороны.

Агентство оборонных ресурсов уполномочено проводить процедуры закупки и от имени латвийского министерство обороны. 

Договор с производителем Scott Health & Safety Ltd был подписан 12 декабря, в конкурсе в целом участвовали три поставщика.  

Еще один договор о фильтрующих коробках для противогазов с этим производителем подписан 17 сентября этого года. Тогда в конкурсе участвовали семь поставщиков. 

«Противогазы приобретены с целью обеспечения безопасности военных. Ими будут обеспечены как военные, отправляющиеся в международные операции и миссии, или участвующие в совместных действиях с союзниками и партнерами по НАТО, так и подразделения литовской армии, обеспечивающие безопасность внутри страны»,  – говорится в присланном комментарии министерства обороны. 

Противогазные маски планируется получить в марте-апреле 2020 года, а фильтрующие коробки уже поставлены. 

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600