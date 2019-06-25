Армия намерена потратить около 300 млн евро на покупку новых вертолетов

Фото BFL

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Литовская армия намерена потратить около 300 млн евро на приобретение новых вертолетов.

Об этом заявило министерство национальной обороны, объявившее тендер по найму компании для разработки инвестиционного проекта по приобретению универсальных вертолетов.

Сумма в 300 млн евро предусмотрена в качестве предварительной цены самолета.

Аста Галдикайте, пресс-секретарь министерства, сообщила, что в настоящее время проводится анализ рынка, и пока не решено, сколько и какой техники купить.

Универсальные вертолеты могут выполнять боевые, транспортные задачи, поисково-спасательные операции.

А.Галдикайте заявила, что процедуры закупки нового вертолета планируется начать в следующем году.

В настоящее время в Вооруженных силах Литвы есть три российских вертолета Ми-8 и французский Dauphin, в основном для поисково-спасательных операций.

«Необходимо иметь вертолеты с западной платформой, способные взаимодействовать с союзниками, а в армии есть надежные поставщики услуг по ремонту», — сказал Галдикайте.

«С другой стороны, жизненный цикл имеющихся в настоящее время вертолетов подходит к концу, техническое обслуживание обходится слишком дорого, они постоянно выходят из строя, поэтому необходимо заменить их на более новые и более современные», — добавила она.

В документации для тендерного инвестиционного проекта говорится, что приобретение вертолетов будет включено в государственную инвестиционную программу на 2020-2022 годы.

Покупка вертолетов станет одним из крупнейших приобретений в истории Вооруженных сил Литвы.