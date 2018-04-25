Аурелиюс Вярига: карантин в Литве, скорее всего, будет продлён

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Карантин в Литве, скорее всего, будет продлён на более длительный срок, говорит министр здравоохранения.

«Думаю, что реально ожидать, что карантин будет ещё продлён», — сказал Аурелиюс Вярига во вторник на пресс-конференции.

По его словам, если карантин будет продлён, то его условия могут меняться.

«И сейчас, в условиях карантина, мы говорим о смягчении некоторых условий. Но карантин как мера может быть оставлен и на более длительное время», — сказал он.

В Литве карантин был объявлен 16 марта. Последний раз он был продлён до 27 апреля.