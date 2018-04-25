Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября, сообщает ТАСС.

В специальном заявлении президента России Владимира Путина говорится, что Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России.

В Нагорный Карабах вылетели еще девять самолетов с российскими миротворцами. На борту воздушных судов находятся личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства.

В Минобороны РФ напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Переброска подразделений российских миротворцев в район выполнения задач осуществляется комбинированным способом с задействованием самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации, добавили в военном ведомстве.