Байден объявил об окончании эры войн

По его словам, США должны использовать вооруженные силы на мировой арене только в крайних случаях: «армия должна быть последним, а не первым инструментом для решения проблем».

Он отметил, что далеко не все проблемы в мире можно решить при помощи силы. «Бомбы и пули не спасут нас от COVID-19 и от его будущих штаммов», — заявил американский президент.

Байден считает, что человечество достигло поворотного момента в своей истории и ему предстоит решить ряд ключевых проблем.

«Вместо того, чтобы продолжать вести войны прошлого, мы обращаем пристальное внимание и выделяем наши ресурсы на вызовам, от которых зависит наше коллективное будущее», — сказал он.

В частности, он назвал среди проблем завершение пандемии, решение кризиса с климатом, ликвидацию киберугроз, борьбу против терроризма, предотвращение конфликтов.

«Нам нужно работать друг с другом больше, чем когда бы то ни было», — сказал президент США.

Он добавил, что США не стремятся развязать новую холодную войну и не хотят видеть мир расколотым на «жесткие блоки». США полностью готовы вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном, ждут того же от Тегерана.

США добиваются «полной денуклеаризации» Корейского полуострова, «конкретного прогресса» и «осязаемых обязательств» в этой сфере. США настроены на «серьезную и устойчивую» дипломатическую работу в целях урегулирования проблемы ядерных разработок КНДР, заверяет Байден.

Перед Байденом выступил генсек ООН Антониу Гутерриш, который заявил, что человечество за всю свою историю никогда не находилось в такой опасности, как сейчас.