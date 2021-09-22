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Байден объявил об окончании эры войн

Photo by UK Prime Minister on Foter

Президент США Джо Байден объявил об окончании эры «безжалостных войн». Выступая на Генассамблее ООН во вторник, 21 сентября, он заявил о начале эры «безжалостной дипломатии» после выхода американского контингента из Афганистана.

«Это — срочный выбор, перед которым мы стоим на заре того, что должно стать решающим десятилетием для нашего мира, десятилетием, которое буквально определит наше будущее. Как мировое сообщество мы сталкиваемся с неотложными и надвигающимися кризисами, и перед нами открываются огромные возможности», — отметил Байден.

«Закончились 20 лет конфликта в Афганистане. И когда мы закрываем этот период войны, мы открываем эпоху неустанной дипломатии, когда мы будем использовать силу нашей помощи в целях развития и обновления демократии», — сказал Байден.

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По его словам, США должны использовать вооруженные силы на мировой арене только в крайних случаях: «армия должна быть последним, а не первым инструментом для решения проблем».

Он отметил, что далеко не все проблемы в мире можно решить при помощи силы. «Бомбы и пули не спасут нас от COVID-19 и от его будущих штаммов», — заявил американский президент.

Байден считает, что человечество достигло поворотного момента в своей истории и ему предстоит решить ряд ключевых проблем.

«Вместо того, чтобы продолжать вести войны прошлого, мы обращаем пристальное внимание и выделяем наши ресурсы на вызовам, от которых зависит наше коллективное будущее», — сказал он. 

В частности, он назвал среди проблем завершение пандемии, решение кризиса с климатом, ликвидацию киберугроз, борьбу против терроризма, предотвращение конфликтов.

«Нам нужно работать друг с другом больше, чем когда бы то ни было», — сказал президент США.

Он добавил, что США не стремятся развязать новую холодную войну и не хотят видеть мир расколотым на «жесткие блоки». США полностью готовы вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном, ждут того же от Тегерана. 

США добиваются «полной денуклеаризации» Корейского полуострова, «конкретного прогресса» и «осязаемых обязательств» в этой сфере. США настроены на «серьезную и устойчивую» дипломатическую работу в целях урегулирования проблемы ядерных разработок КНДР, заверяет Байден.

Перед Байденом выступил генсек ООН Антониу Гутерриш, который заявил, что человечество за всю свою историю никогда не находилось в такой опасности, как сейчас.

korrespondent.net

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