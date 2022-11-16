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Байден отреагировал на решение Трампа о выборах

Фото flickr.com/The White House

Президент США Джо Байден отреагировал на заявление Дональда Трампа об участии в выборах главы государства в 2024 году. Он опубликовал видео в Twitter, которое подписал: «Дональд Трамп подвел Америку».

В коротком ролике американский лидер напомнил о «достижениях» своего предшественника, среди которых ориентирование экономики на богатых, рекордная безработица, атака на систему здравоохранения, заигрывание с экстремистами.

Напомним, 16 ноября Трамп объявил, что баллотируется на пост президента США от Республиканской партии на выборах в 2024 году.

Ранее Байден заявил, что намерен участвовать в новой президентской гонке, независимо от исхода промежуточных выборов в США.

korrespondent.net

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