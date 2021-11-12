Байден ужесточил ограничения против телекоммуникационных компаний КНР

Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект, предусматривающий дополнительное ужесточение ограничений против компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, представляют угрозу национальной безопасности США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

«В четверг, 11 ноября 2021 года, президент подписал законопроект <…>, который требует от Федеральной комиссии по связи США принять правила, поясняющие, что она больше не будет рассматривать заявки или выдавать разрешения на оборудование, которое представляет неприемлемый риск для национальной безопасности», — отмечается в документе.

Речь идет о продукции компаний, внесенных ранее американскими властями в особый список фирм, представляющих угрозу национальной безопасности США. К этой категории в настоящий момент относятся в том числе китайские компании Huawei и ZTE.

Ранее законопроект одобрили обе палаты Конгресса США. Сенат поддержал его единогласно, а в Палате представителей «за» выступили 420 законодателей, четверо высказались «против».