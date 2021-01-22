Байден ужесточил требования для въезжающих в США

Соединенные Штаты вводят обязательный карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом. Ограничения связаны с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Джо Байден на брифинге. Трансляцию выступления президента в четверг, 21 января, вел Белый дом в своем Twitter.

«В свете выявления новых штаммов вируса, о которых мы узнаем, мы вводим новые меры для тех, кто прилетает в Соединенные Штаты из других стран. В дополнение к обязательному ношению маски каждый, кто летит в США из других стран, должен сдать тест на коронавирус перед полетом, а также уйти на карантин по прибытии в Америку», — пояснил решение Байден.

По словам президента, ситуация с коронавирусом в США — ухудшается и к февралю в Соединенных Штатах «будет 500 тысяч смертей от коронавируса».