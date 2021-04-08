Банк Литвы заплатил государству 16,6 млн евро прибыли

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Банк Литвы (БЛ, центробанк) в четверг перевел из прибыли за 2020 год в государственный бюджет 16,6 млн евро.

Как сообщает центробанк, это самый большой взнос из его прибыли в госбюджет за период с 2012 года. За 2017 год было переведено 11,2 млн евро, за 2018 год — 12,7 млн евро, а за 2019 год — 13,8 млн евро.

БЛ в прошлом году заработал 24,64 млн евро прибыли (в 2019 году — 25,44 млн евро). Центробанк зарабатывает преимущественно на управлении финансовым имуществом, обслуживании клиентов, участии в Евросистеме и на операциях денежной политики.