Банк Revolut по величине активов стал третьим в Литве – Центробанк

Во втором квартале, по сравнению с первым, совокупные активы банковского сектора увеличились на 6,4 процента до 50,2 млрд евро, но если исключить влияние Revolut, то они выросли на 1,2%.

SEB bankas заработал самую большую прибыль за полгода — 70,3 млн евро, вторым был Swedbank (45,3 млн евро), третьим был Revolut (40,4 млн евро). Самый большой убыток — 770 тыс. евро понес банк Fjord.

На конец июня наибольшее количество вкладов было у Swedbank (13 млрд евро), за ним следует SEB (9,5 млрд евро), на третьем Revolut (6,3 млрд евро), наибольшее количество кредитов также выдал Swedbank ( 7 млрд евро), SEB (6,6 млрд евро) и Šiaulių bankas (2,4 млрд евро).

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