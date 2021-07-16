Банки Литвы будут внимательнее оценивать платежи, связанные санкционными секторами Беларуси

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Банки Литвы отныне будут более тщательно проверять международные платежи, связанные с белорусскими секторами, попавшими под санкции Евросоюза.

Таким образом, реализуется принятое в июне решение ЕС о целевых санкциях в отношении Беларуси, сообщила Ассоциация банков Литвы (АБЛ).

Банковских клиентов предупреждают о том, что финансовые учреждения могут запрашивать дополнительные документы и объяснения при проведении платежей с компаниями, попавшими под ограничения, поэтому следует заранее приготовиться к процедурам, которые будут длиться дольше.

«Надеемся, что клиенты будут понимающими и будут общаться со своими поставщиками финансовых услуг, а также заранее будут оценивать имеющиеся обязательства и бизнес-планы, связанные с платежами белорусским компаниям», – отметила в пресс-релизе президент АБЛ Эйвиле Чипкуте.

По информации ассоциации, кредитные учреждения для реализации секторных санкций должны будут расширить обычные процедуры проверки платежных операций, поэтому они будут требовать больше времени.

Объявленные санкции охватывают основные белорусские сектора – телекоммуникаций, табачный, производство удобрений, нефтяной, двойного назначения и услуги, связанные с этими секторами (техническая помощь, посредничество, финансирование или финансовая помощь, страхование).