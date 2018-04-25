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Беларусь готова провести учения с НАТО

Фото ukraina.ru

Беларусь готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов. Об этом заявил первый замминистра обороны беларуси Олег Белоконев, передает Наша нива в понедельник, 9 декабря.

«Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник — это Россия», — сообщил Белоконев.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск не рассматривает действия НАТО как прямую военную угрозу, но учитывает их в планировании своей военной политики и военно-политической стратегии.

НАТО весной 2020 года планирует провести маневры под названием Defender Europe 2020 (Защитник Европы 2020). Эти масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.

Напомним, что ранее Йенс Столтенберг снова заявил, что НАТО не считает Россию врагом. Генсек альянса говорит, что Россия — это не то же самое, что и Советский Союз, а также что Россия применила военную агрессию против Украины, но НАТО не считает ее врагом.

korrespondent.net

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