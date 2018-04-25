Беларусь отказалась от услуг своего почетного консула в Литве

Nuotrauka lithuania.mfa.gov.by

МИД Беларуси отказался от услуг своего единственного почетного консула в Литве Николая Логвина, пишет портал lrytas.lt.

«Официального документа о том, что меня отзывают с должности, я не получил. В конце сентября один представитель МИД Беларуси позвонил по телефону и сообщил, что мои функции закончились — вот и все новости», — рассказал Г. Логвин порталу.

Н. Логвин возглавляет действующую в Клайпеде белорусскую общину «Крынiца». В прошлом году он был избран председателем объединения белорусских общественных организаций Литвы.

После того, как в Беларуси начались протесты из-за фальсификации результатов президентских выборов, Н. Логвин от имени белорусских общественных организаций Литвы призвал власти Беларуси решать конфликты мирным путем, не подавлять акции протеста силой.

Второй срок полномочий Н. Логвина на должности почетного консула должен был закончиться в марте следующего года. Он проработал почетным консулом пять лет.

Пока неясно, будет ли почетное консульство Беларуси в Клайпеле ликвидировано или же должность почетного консула займет другой человек.