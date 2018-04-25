Беларусь просит Klaipedos nafta переваливать предназначенную для нее нефть

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

У Беларуси продолжаются разногласия с Россией из-за импорта нефти, так что она просит у стран Балтии и других стран помощи в перевалке ввозимого для нее сырья, и литовская компания по погрузкам нефтепродуктов Klaipedos nafta говорит, что получила такую просьбу белорусских клиентов.

Это подтвердил BNS временный директор компании по нефтебизнесу Гедрюс Сабаляускас.

«Мы получили запрос от белорусских клиентов относительно импорта сырой нефти через наш терминал в январе», – прокомментировал BNS Г. Сабаляускас.

По его словам, Klaipedos nafta готова переваливать сырую нефть с судов.