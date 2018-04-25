default image
Главы МИД Литвы и Польши обсудят вопросы работы ЕС, безопасности

Подробнее...
default image
Власти Турции открыли доступ к Wikipedia

Подробнее...
default image
В Тракайском районе пройдет "Снежная встреча" по политике безопасности

Подробнее...
default image
В Лондоне пройдет масштабная вечеринка в честь Brexit

Подробнее...
default image
Глава МВД обсудила с Генкомиссаром поиски девочки в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Вильнюс будет собирать туристический сбор и через платформу Airbnb

Подробнее...
default image
В центральном парке Мехико откопали золото ацтеков

Подробнее...
default image
Туристов предупреждают о сбоях в работе аэропортов Италии

Подробнее...
default image
Беларусь просит Klaipedos nafta переваливать предназначенную для нее нефть

Подробнее...
default image
Аэропорты столиц Балтийских стран в 2019 году фиксировали рекорды

Подробнее...
default image
В США самолет сбросил топливо на шесть школ, пострадали 60 человек

Подробнее...
default image
Центр крови: из-за высокой потребности в крови создалась чрезвычайная ситуация

Подробнее...
default image
Ватикан впервые назначил женщину на высокий пост

Подробнее...
default image
Посол ЕС: Россия и Евросоюз в 2019 году заложили фундамент "минимального доверия"

Подробнее...
default image
Литва опасается "шоковой терапии" в случае сокращения дотаций ЕС

Подробнее...
default image
Правительство РФ подало в отставку

Подробнее...
default image
Активисты призывают продолжить сопротивление БелАЭС в Островце

Подробнее...
default image
Министерство обороны обнародовало списки призывников 2020 года

Подробнее...
default image
К.Мажейка: В.Лаукис остается на посту главы департамента по делам окружающей среды

Подробнее...
default image
Процедура импичмента Трампа в Сенате может начаться 21 января

Подробнее...
TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Соседи,Экономика

Беларусь просит Klaipedos nafta переваливать предназначенную для нее нефть

  • Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

У Беларуси продолжаются разногласия с Россией из-за импорта нефти, так что она просит у стран Балтии и других стран помощи в перевалке ввозимого для нее сырья, и литовская компания по погрузкам нефтепродуктов Klaipedos nafta говорит, что получила такую просьбу белорусских клиентов.

Это подтвердил BNS временный директор компании по нефтебизнесу Гедрюс Сабаляускас.

«Мы получили запрос от белорусских клиентов относительно импорта сырой нефти через наш терминал в январе», – прокомментировал BNS Г. Сабаляускас.

По его словам, Klaipedos nafta готова переваливать сырую нефть с судов.

реклама

Представитель Klaipedos nafta Оринта Бракаускайте подтвердила BNS, что поступила просьба от белорусского монополиста экспорта нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК). Она экспортирует продукцию основных белорусских заводов –Мозырского НПЗ и НПЗ «Нафтан» в Новополоцке.

Klaipedos nafta утверждает, что может переваливать до 3 млн тонн нефти. Беларусь в прошлом году импортировала из России около 18 млн тонн нефти.

Директор Клайпедского порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас говорит, что теоретически нефть для Беларуси можно было бы импортировать и через контролируемый компанией Orlen Lietuva Бутингский нефтетерминал, однако эта компания является конкурентом белорусских заводов.

«Технически это действительно возможно, потому что он и сейчас работает на импорт сырой нефти, но Orlen является прямым конкурентом НПЗ Беларуси», – сказал А. Друнгилас.

Через Бутингский терминал мажейский НПЗ сейчас импортирует нефть только для своих нужд.

Беларусь во вторник заявила, что направила предложения по импорту нефти странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Минск также признал, что переговоры об импорте нефти из России пока не дали результатов.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600