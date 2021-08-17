Беларусь создаст комиссию по оценке размера имущественного вреда, причиненного нацистами

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Генеральная прокуратура Беларуси обратилась в Совет министров с инициативой о создании межведомственной комиссии по оценке размера имущественного вреда, причиненного действиями нацистских преступников на территории Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

«Результаты работы межведомственной комиссии предполагается использовать при организации судебной защиты имущественных интересов и возмещения причиненного вреда», — отмечается в сообщении, размещенном во вторник на сайте Генпрокуратуры.

В Минске предположили, что «с учетом инфляции американской валюты общая сумма ущерба может составлять не менее $500 млрд в эквиваленте».