Беларусь создаст комиссию по оценке размера имущественного вреда, причиненного нацистами

Генеральная прокуратура Беларуси обратилась в Совет министров с инициативой о создании межведомственной комиссии по оценке размера имущественного вреда, причиненного действиями нацистских преступников на территории Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.
«Результаты работы межведомственной комиссии предполагается использовать при организации судебной защиты имущественных интересов и возмещения причиненного вреда», — отмечается в сообщении, размещенном во вторник на сайте Генпрокуратуры.
В Минске предположили, что «с учетом инфляции американской валюты общая сумма ущерба может составлять не менее $500 млрд в эквиваленте».
В ведомстве проинформировали, что в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей Беларуси Генпрокуратура установила многочисленные случаи «массового уничтожения фашистскими преступниками гражданского населения республики, насильственного вывоза их за пределы СССР, в частности на территорию Германии». Также установлены факты организации функционирования оккупационной властью мест принудительного содержания, где путем создания невыносимых условий было убито значительное количество людей, отметили в прокуратуре.