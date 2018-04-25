Беларусь закрыла границу с Литвой

Беларусь в четверг во второй половине дня закрыла границу с Литвой, мотивируя требованиями безопасности из-за распространения коронавируса, подтвердили BNS в МВД.

«От уполномоченных Службы охраны госграницы (СОГГЛ) мы узнали, что на границе Литвы и Беларуси не пропускают легкий транспорт, мотивируя ковидом», — сказала BNS советник министра внутренних дел Божена Заборовска-Зданович.

По ее словам, сейчас представители Литвы пытаются связаться с белорусской стороной для детального прояснения ситуации.

Глава СОГГЛ Рустамас Любаевас сказал BNS, что грузовой транспорт свободно пересекает границу.

«Для нас это была неожиданная ситуация. Она изменилась с 16 часов, когда на территорию Республики Беларусь не пустили граждан Беларуси, у которых есть постоянный вид на жительство в Литве. Также был случай, когда не пустили граждан Беларуси с постоянным видом на жительство в Эстонии», — сказал Р. Любаевас.

«С того времени было остановлен проезд для пассажирского транспорта. Грузовой транспорт пока проезжает», — добавил он.

Поскольку потоки пассажиров сильно уменьшились из-за связанных с пандемией ограничений и пересекающих границу немного, по словам Р. Любаеваса, пока трудно понять, насколько строгие эти ограничения и распространяются ли они только на граждан Беларуси или же и на граждан Литвы.

«Скорее всего, они (…) не разрешат въезд гражданам других стран и вообще закроют границу для пассажиров», — сказал глава СОГГЛ.

«Согласно информации от белорусских коллег, это сделано из-за ситуации с вирусом COVID-19», – сказал Р. Любаевас.

Белорусские СМИ сообщают, что также закрыта граница с Польшей, Украиной и Латвией.

«К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта, — рассказал Onliner оперативный дежурный одного из пунктов пропуска Гродненской погранслужбы, отвечая на вопрос о ситуации на границе с Литвой. — Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19».