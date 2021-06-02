Белавиа запретят летать в Евросоюз — СМИ

Евросоюз готовит санкции в отношении авиационных властей Беларуси и национального авиаперевозчика Белавиа. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.
По данным издания, 4 июня послы ЕС могут принять предварительное решение о запрете белорусским самолетам летать над ЕС и садиться в его аэропортах.
Также под санкции попадут около десяти высших должностных лиц белорусской авиации.
Это будет временная мера перед введением экономических санкций, связанных с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая, после которой был задержан оппозиционер Роман Протасевич.
Отмечается, что введение основных санкций против Беларуси планируется 21 июня на саммите министров иностранных дел ЕС.
На прошлой неделе в ЕС заявили, что запустили новые санкции против Беларуси. При этом еще не определены секторы, на которые они будут распространяться.
В ответ Александр Лукашенко призвал страны Запада прекратить санкционное давление на Беларусь. Также в Минске заявили, что уже подготовили специальные защитные меры на случай введения новых санкций.korrespondent.net