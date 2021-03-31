Белорусский режим целится и в наиболее уязвимые группы людей – НПО

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«Проблемы начались после того, как я стала членом инициативной группы Виктора Бабарико, потом была независимым наблюдателем на президентских выборах. А после тех жестоких событий, которые увидела я и весь мир, мы с коллегами-другими активистами сформировали Совет народного доверия и выдвинули требования к властям Гродно прекратить жестокие действия, которые имели место после выборов», — сказала О. Величко.

«Потом на меня оказывалось давление, пытались отнять моих собственных детей, а впоследствии преследовали и хоспис», — добавила она.

Женщина говорит, что и сама была задержана силовыми структурами, однако после того, как родители пациентов устроили протест, ее освободили из-под ареста. Впоследствии она с семьей уехала в Литву.

По ее словам, отнять помещения хосписа власти хотят потому, что учреждение «организовало волонтеров, которые шили халаты, маски для медицинских работников», испытывавших их нехватку.

На той же конференции бывший юрист Офиса по правам людей с инвалидностью Михаил Мацкевич сказал, что подобные репрессивные меры режим предпринял и против главы этой организации Сергея Дроздовского и юриста Олега Граблевского.

«Они включились в защиту протестующих людей с инвалидностью, предоставляли бесплатную юридическую помощь. (…) Предоставление такой помощи считалось организацией несанкционированных массовых мероприятий», — сказал он.

По словам М. Мацкевича, О. Граблевский находится в Минском следственном изоляторе, а С. Дроздовский, у которого у самого есть инвалидность — под домашним арестом, на обоих возбуждены уголовные дела.

«Эти примеры показывают, что власти Беларуси по-прежнему продолжают толкать страну к тоталитарному правлению», — сказал М. Мацкевич.

В свою очередь, организовавшая конференцию член сейма, социал-демократ Довиле Шакалене сказала, что в Литве по этому вопросу «нет разделения по партиям, фракциям».

«За защиту прав человека, против незаконного преследования, пыток людей — мы едины», — сказала политик.

Между тем председатель парламентского Комитета по иностранным делам (КИД), консерватор Жигимантас Павилёнис сказал, что Литва будет добиваться, чтобы в судебных процессах над оппозиционерами режиму участвовали дипломаты Евросоюза (ЕС).

Советник Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко на конференции сказал, что белорусский режим во главе с Александром Лукашенко «уничтожает все, что не попадает в структуру его вертикали власти».

«Хоспис стал жертвой его кровавой политики. (…) Он сплотил вокруг себя силовые структуры. Все, кто не попадает в эти структуры — потенциальные враги», — сказал Ф. Вечёрко.

Одна из таких людей — соратница С. Тихановской, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Как сказала онлайн ее сестра Татьяна Хомич, режим не только ее арестовал и намерен судить, но также пытается ограничить ее право на защиту — адвокаты женщины или подвергаются аресту, или лишаются лицензии.