Берлин предлагает смягчение наказания нелегалам в обмен на добровольный отъезд на родину

Фото pixabay.com

Берлин в настоящее время ведет переговоры с Афганистаном с целью облегчения депортации туда преступников. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью газете Bild am Sonntag сказал министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. По его словам, его ведомство будет стараться стимулировать «добровольный отъезд» нелегалов на родину.

Возможность добровольного отъезда будет выторгована путем отмены определенной части наказания, вынесенного судом, сказал глава МВД страны. Министр сообщил, что его ведомство ведет переговоры со всеми федеральными землями, потому что те несут ответственность за депортации.