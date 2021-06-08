Блинкен назвал свершившимся фактом завершение проекта «Северный поток — 2»

«Теперь Германия пришла за стол [переговоров]. И мы активно с ней взаимодействуем, чтобы изучить, что может и, на мой взгляд, должно быть сделано, чтобы <…> гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот трубопровод («Северный поток — 2″) пойдет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать [природный] газ как инструмент принуждения или оружие против Украины или кого бы то ни было еще. Есть пути добиться этого», — заявил Блинкен.

Он также предупредил, что США потенциально сохраняют возможность пересмотреть свое решение не вводить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2». «Это исключение [из применения санкций] может быть отозвано», — сказал глава внешнеполитического ведомства США.