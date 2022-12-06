Блинкен: США поможет Украине вернуть свои территории, оккупированных Россией после 24 февраля

Блинкен добавил, что Штаты также поддерживают Украину в экономическом и гуманитарном плане.

Украинские власти неоднократно отмечали, что задачей Украины является выход на международно признанные границы 1991 года.

При этом Штаты всегда подчеркивают, что именно Украине решать, на каких границах остановиться и когда сесть за стол переговоров с Россией.

Так, президент США Джо Байден заявлял, что решение о мирных переговорах должна принять Украина. Штаты не собираются вступать в какие-либо переговоры с Россией без соответствующего решения самой страны.

США также заявляли, что не подталкивают Украину к переговорам с РФ, она сама определяет условия и даты.