Блюда из …«остатков»

Замачиваем фасоль на ночь в холодной воде. Через 12 часов ее промываем, кладем в кастрюлю и, залив 2 литрами воды, варим в течение часа, пока она не станет мягкой. Нарезаем мелкими кубиками цуккини и морковь, измельчаем сельдерей, чеснок и лук, шинкуем капусту, шпинат и базилик. Сняв кожицу с томатов, мелко нарезаем, как и грудинку. Хлеб, напротив, оставляем крупными кубиками. В кастрюле обжариваем лук, морковь, сельдерей и мясо, через 5 минут добавляем цуккини и чеснок, затем помидоры и капусту. Приправив все специями, готовим около 5 мин. Положив к овощам фасоль, вливаем отвар и при необходимости – немного воды. Доведя все до кипения, кладем шпинат и базилик. Через 15 минут бросаем хлеб. Через 5 минут суп готов. Подаем его к столу, добавив ложечку оливкового масла и посыпав сыром.

Макаронник с фаршем

Что делать, если в холодильнике со вчерашнего дня осталась плошка отварных макарон? Сделайте аппетитный макаронник, который может выступать как в роли гарнира, так и основного блюда. А если добавить туда творог или варенье, то может стать даже десертом.

500 г фарша, 500 г отварных макарон, 2 луковицы, 2 куриных яйца, 3 зубчика чеснока, панировочные сухари, растительное масло, соль, специи, сыр.

Лук чистим, измельчаем и обжариваем на раскаленной сковороде до золотистого цвета. Бросаем туда фарш, немного солим и перчим, кидаем чесночок. Обжариваем на среднем огне до полуготовности. Желательно добавить туда воды – это позволит сделать запеканку более сочной. Берем формочку для запекания, смазываем маслом и обсыпаем сухарями. В макароны вбиваем яйцо и перемешиваем. Выкладываем в формочку ингредиенты слоями: сначала половину макаронно-яичной смеси в форму, сверху фарш, затем снова макароны. Присыпаем все сухарями и ставим в духовку, разогретую до 150 градусов, и выпекаем 20 минут.Когда макаронник будет готов, подавать к столу его можно, посыпав сверху сыром.

Сборная солянка

Солянка — классическое блюдо русской кухни. Она соединяет в себе компоненты и щей (капуста и сметана), и рассольника (соленые огурцы или огуречный рассол). Считается, что в этот суп можно положить все, что есть в холодильнике. Мы предлагаем простой рецепт сборной солянки.

300 г говяжьего языка, 300 г грудинки, 200 г копченой колбасы, 200 г сосисок или вареной колбасы, 2 луковицы, 2 моркови, 4 соленых огурца, томатная паста, оливки без косточек, лимон, зелень, лавровый лист, соль, перец черный горошком.

Промываем грудинку и язык, кладем мясо в кастрюлю и заливаем водой, добавив соль, перец горошком и лавровый лист. Варим час на медленном огне. Шинкуем лук и морковь, обжариваем на растительном масле. Добавьте 3 столовые ложки томатной пасты, тушим 5 минут. Вареное мясо достаем из бульона и режем кубиками. Также поступаем с солеными огурцами и колбасой. Добавляем это мясо и остальные ингредиенты в бульон. Проварив еще 5-10 минут, подаем к столу. В готовую солянку порежьте оливки, зелень и лимон. Подавайте со сметаной.

Испанская тортилья

Если в холодильнике остались только яйца, лук и картофель, то можно смело заявлять близким, что сегодня завтрак у вас будет в испанском стиле. Испанская тортилья – картофельная запеканка — одно из наиболее узнаваемых блюд испанской кухни наряду с паэльей и гаспачо.

6 яиц, 8 картофелин, сыр, 1 луковица, чеснок, свежая зелень, оливковое масло, соль, специи.

Промытый очищенный картофель разрезаем на кубики размером 1-2 см. Выкладываем на разогретую сковороду и жарим на сильном огне пару минут, затем снижаем огонь и еще 20 минут доводим до готовности. В это время измельчаем свежую зелень (можно укроп и петрушку), лук и чеснок. Добавляем к картофелю и томим под крышкой еще минут 15. В глубокой посуде взбиваем яйца, добавив две горсти тертого сыра. Добавляем эту смесь к картофелю, хорошо помешивая. Когда тортилья схватится с одной стороны, аккуратно переверните ее. Для этого нужно накрыть сковороду крышкой и быстро перевернуть. Тортилья останется на крышке, затем осторожно верните ее на сковороду. Через 5 минут она будет готова. Эту запеканку можно использовать и как самостоятельное блюдо, и как гарнир.

Овощной суп-пюре

Как известно, в суп, как и в пиццу, можно добавлять все, что найдется в холодильнике. Этот рецепт хорош еще и тем, что подходит вегетарианцам и тем, кто блюдет фигуру.

Половина кочана брокколи, 2 картофелины, 1 луковица, средняя морковь, 2 горсти зеленого горошка, 2 горсти стручковой фасоли, 2 стебля сельдерея, средний томат, ½ болгарского перца, ½ среднего кабачка, зубчик чеснока, зелень.

Доводим воду в кастрюле до кипения, а пока она закипает, занимаемся овощами. Размораживаем фасоль и горошек, если они заморожены. Режем мелкими кубиками картофель и кабачок, цветную капусту и брокколи делим на соцветия. Мелко режем лук, морковь трем на крупной терке. В кипящую воду бросаем цветную капусту, брокколи, картофель и кабачки. А лук и сельдерей несколько минут обжариваем на растительном масле. Затем на сковородку выкладываем морковь, тушим еще несколько минут и выкладываем зажарку в суп. Жарим отдельно помидоры и перец, пока последний не размягчится, бросаем в кастрюлю. Последними кладем горошек и стручковую фасоль. Варим еще минут 15 и заправляем измельченным чесноком, солью, перцем, укропом, петрушкой и зеленым луком. Когда суп будет готов, превращаем его в пюре при помощи блендера. Перед подачей тарелку можно украсить веточкой свежей зелени.