default image
Более 200 тысяч украинцев получили разрешения на проживание в Польше

Подробнее...
default image
Аналитик: обложение налогом переводимого за границу бизнеса не остановит перевозчиков

Подробнее...
default image
Wizz Air откроет воздушное сообщение Вильнюс - Санкт-Петербург

Подробнее...
default image
В Китае запретят пакеты и трубочки

Подробнее...
default image
Г.Науседа отправляется на Всемирный экономический форум в Давосе

Подробнее...
default image
На Испанию обрушился снежный ураган, есть жертвы

Подробнее...
default image
В сейме будут искать, чем заменить банки в регионах

Подробнее...
default image
В Испании начали брать деньги за примерку одежды

Подробнее...
default image
Г.Науседа и С.Сквярнялис в пятницу обсудят кандидатуру в министры экономики

Подробнее...
default image
СМИ: Трамп начинает борьбу с "туризмом для родов"

Подробнее...
default image
Генсек ООН: В Берлине предотвратили эскалацию в Ливии

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: я не обвиняю президента, но это похоже на дискриминацию по нацпризнаку

Подробнее...
default image
Мэру Паневежиса Р. Рачкаускасу – новые подозрения по взятке от главы баскетбольного клуба

Подробнее...
default image
Для литовской армии за 10 млн евро закупаются новые грузовики AROCS

Подробнее...
default image
Эксперт США: количество американских военных в Балтии – еще не все

Подробнее...
default image
Конференция по Ливии: принят итоговый документ

Подробнее...
default image
Бывший кандидат в президенты Литвы А. Юозайтис стал главой партии

Подробнее...
default image
ЕС настаивает на едином зарядном устройстве для всех смартфонов, планшетов и ноутбуков

Подробнее...
default image
МВФ увидел признаки мирового финансового кризиса

Подробнее...
default image
В Литве узаконена альтернативная медицина

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

Более 200 тысяч украинцев получили разрешения на проживание в Польше

Более 50 тысяч иностранцев получили за год разрешения на временное или постоянное проживание в Польше, среди которых более 35 тысяч — украинцы, данные взяты по состоянию на начало 2019 года, пишет Укринформ.

 В общей сложности почти 215 тысяч украинцев имеют указанные разрешения. 

«С 423 тыс. иностранцев, которые 1 января 2020 имели действительные документы на жительство в Польше, всего было граждан Украины (214,7 тыс.), Беларуси (25,6 тыс.), Германии (21,3 тыс.), России (12,5 тыс.), Вьетнама (12,1 тыс.) «, — заявил  пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Польши Якуб Дудзяк. 

Отмечается, что большинство иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, это люди до 40 лет. 

реклама

Самыми популярными местами для проживания иностранцев в Польше является Мазовецкое воеводство (административный центр в Варшаве) — 117 тыс., Малопольское (Краков) — 45 тыс., Нижнесилезское (Вроцлав) — 34 тыс. И Великопольское (Познань) — 33,5 тыс. 

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600