Более 200 тысяч украинцев получили разрешения на проживание в Польше

Более 50 тысяч иностранцев получили за год разрешения на временное или постоянное проживание в Польше, среди которых более 35 тысяч — украинцы, данные взяты по состоянию на начало 2019 года, пишет Укринформ.

В общей сложности почти 215 тысяч украинцев имеют указанные разрешения.

«С 423 тыс. иностранцев, которые 1 января 2020 имели действительные документы на жительство в Польше, всего было граждан Украины (214,7 тыс.), Беларуси (25,6 тыс.), Германии (21,3 тыс.), России (12,5 тыс.), Вьетнама (12,1 тыс.) «, — заявил пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Польши Якуб Дудзяк.

Отмечается, что большинство иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, это люди до 40 лет.