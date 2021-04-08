Более чем за три месяца поступило 1,7 тыс. сообщений о реакциях на вакцины

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Чуть более чем за три месяца вакцинации в Литве зарегистрировано более 1,7 тыс. сообщений о нежелательных реакцих на вакцины, говорит начальник Государственной службы контроля за лекарствами (ГСКЛ) Гитис Андрюлёнис.

«С начала вакцинации до конца марта поступило 1742 сообщения о вероятно нежелательных реакциях на вакцины», — сказал он на пресс-конференции в четверг.

По словам главы ГСКЛ, только в марте поступило 541 сообщение, 150 из них — по вакцинам Pfizer и BioNTech, 63 сообщения по Moderna и 326 — по вакцине AstraZeneca.