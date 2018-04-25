Большая часть жителей Литвы высказывается за госкоммерческий банк

Большая часть жителей Литвы поддерживает идею создания государственного коммерческого банка, показывает новое исследование.

В опросе, проведенном по заказу новостного агентства BNS компанией Vilmorus, за создание такого банка высказалось 47,9% респондентов, 20,9% было против, у 31,3% не было определенного мнения.

Президент Гитанас Науседа в прошлом месяце предложил начать дискуссию о банке государственного капитала в Литве, чтобы решать проблемы марж кредитов, недостаточной доступности банковских услуг и кредитования предпринимательства.

За последние несколько лет три активно игравших на рынке игрока покинули Литву или объединились, а сейчас банки SEB и Swedbank занимают по показателю актива более 60% рынка.

«Такая ситуация на рынке способствовала росту марж кредитов, также заметно сократилось кредитование коммерческих предприятий, ухудшается региональная доступность услуг для частных клиентов», – сказал BNS советник президента Симонас Крепшта.

«Помимо упомянутых вопросов, обусловленных низкой конкуренцией, банк госкапитала смог бы решать и задачи долгосрочных государственных целей. Например, финансировать проекты, которые позитивно влияют на изменение климата, стратегические проекты государственной инфраструктуры», – добавил он.

С. Крепшта обратил внимание на то, что в Литве уже сейчас действуют три находящиеся в управлении государства учреждения, которые предоставляют финансовые услуги, так называемые национальные учреждения по развитию, а вообще в странах-членах Евросоюза (ЕС) примерно 30 полностью контролируемых государством банков, еще больше коммерческих банков, определенная часть акций которых находится в управлении государства.

По словам советника, президент не предлагает конкретный рецепт действия такого банка, это должно быть решено после анализа затрат и выгоды, который ожидается от Банка Литвы (БЛ, Центробанк).

«Без всякого сомнения, в отношении такого банка должно применяться такое же регулирование, как и в отношении других действующих на рынке банков. Это обеспечило бы одинаковые рыночные условия всем участника рынка», – сказал С. Крепшта.

Критики говорят, что создание госкоммерческого банка будет дорогостоящим, его работе может мешать вмешательство политиков.

———-

Точные результаты опроса:

Вопрос: «Согласны вы или не согласны с тем, чтобы в Литве был создан государственный коммерческий банк?»

Ответы: согласны: 23,2%; скорее согласны 24,7%; скорее не согласны 7,3%, не согласны 13,6%, трудно сказать 31,3%

Опрошен 1001 житель Литвы в возрасте 18 лет и старше, интервью проводилось дома у респондентов в 24 городах и 39 деревнях.