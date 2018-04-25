Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главные заявления

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В Москве прошла большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Глава государства в 15-й раз пообщался с журналистами в таком формате, сообщает ТАСС.

За 4 часа 18 минут российский лидер ответил на 57 вопросов.

О поправках в Конституцию и Cоюзном государстве

Владимир Путин выступает против принятия новой Конституции РФ. При этом президент отметил, что «понимает логику» тех, кто предлагает внести изменения в основной закон, касающиеся, например, расширения прав парламента.

Он считает возможным отменить в Конституции ограничение на нахождение в должности главы государства не более двух сроков подряд.

Говоря о создании Союзного государства, Путин отметил, что они с белорусским коллегой Александром Лукашенко приняли решение об ускорении процесса интеграции. Президент добавил, что Москва готова создавать наднациональные органы с Минском для возможности продавать российский газ в республику по ценам Смоленской области. При этом он добавил, что Белоруссия уже получает газ из России по самой низкой цене $127 за тыс. куб. м.

Решения о создании и работе Союзного государства были правильными, но в подавляющем большинстве они не реализованы, отметил Путин. Он добавил, что у России есть политическая воля и желание продвигаться по пути создания наднациональных органов с Белоруссией.

Об экономическом росте и нацпроектах

Инфляция в России в начале 2020 года может достичь 3%, заявил президент. По последним данным, годовая инфляция в стране составляет 3,25%. Он добавил, что одним из условий экономического роста является таргетирование инфляции.

По словам Путина, необходимо избавиться от политически мотивированных ограничений в экономике. Он отметил, что «это наносит колоссальный ущерб мировой торговле и мировой экономике».

Глава государства уверен, что экономика страны «адаптировалась к внешним шокам», а нацвалюта «стала гораздо более устойчивой в связи с возможными колебаниями [цен] на энергоносители». По его мнению, «в этом смысле происходит определенное отстегивание нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти».

По его словам, главным вопросом, который надо решать России, остается борьба с бедностью, хотя за 20 лет страна сильно изменилась. Путин назвал снижение реальных доходов населения проблемой, которую нужно решать посредством роста производительности труда и ВВП.

Президент выступил против пересмотра целевых показателей нацпроектов. Он отметил необходимость усиления персональной ответственности за их достижение. По данным главы государства, из 38 запланированных по нацпроектам на 2019 год целей 26 уже достигнуто. При этом «по такому важнейшему направлению, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили показатели на текущий год, а превысили в три раза», отметил Путин.

О санкциях и отношениях с США и ЕС

Россия будет зеркально поступать в случае введения против нее новых санкций США, заявил Путин. Он назвал ограничительные меры «абсолютно недружественными актами в отношении России».

Глава государства добавил, что Москва намерена добиваться улучшения отношений с Вашингтоном независимо от того, кто там находится у власти. Путин добавил, что Россия в любой момент готова продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) в любой момент.

Говоря о процедуре импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа, российский лидер назвал это внутриполитической борьбой, инициированной Демократической партией США.

Президент заявил, что Москва выступает за полную нормализацию отношений с Европейским союзом.

О газовом вопросе с Украиной

Россия готова искать приемлемое для всех решение украинского газового вопроса, хотя решение Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» носило политический характер, заявил президент. При этом он напомнил, что Киев до сих пор не выплатил Москве долг $3 млрд, полученные из ФНБ.

Президент отметил, что РФ будет сохранять транзит газа в Европу через Украину, хотя этот маршрут обходится ей дороже, но основной вопрос — в объемах и сроках, на которые будет заключен транзитный контракт. При этом Путин подчеркнул, что Россия не стремится заключить контракт на какое-то время с тем, чтобы позже прекратить транзит через Украину.

Глава государства добавил, что Россия по-прежнему готова поставлять газ со скидкой.

О ситуации в Донбассе

Президент считает некорректным давать характеристику президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим своим коллегам. Однако он отметил, что его насторожило заявление украинского лидера о возможности пересмотра минских соглашений.

По словам Путина, если начать пересматривать существующие договоренности, «ситуация может зайти в тупик». Он отметил, что силовые попытки решить проблему Донбасса не приведут к результату. При этом российский лидер считает целесообразным продолжение работы в «нормандском формате».

Глава государства отметил, что в Донбассе нет иностранных войск, там есть лишь местные силы самообороны, которые состоят из местных жителей.

Что касается наемников, то, по словам президента, наемники в Донбассе действительно есть — «французы и немцы, которые воюют и на одной, и на другой стороне». При этом президент подчеркнул, что «они не составляют основу этих вооруженных формирований».

Российский лидер считает — США и страны Европы «вроде как поддерживают нынешний украинский режим и руководство, но в то же время наносят какие-то серьезные удары».

О здравоохранении

Проблемы в российском здравоохранении существуют, однако в целом модель развивается удовлетворительными темпами, заявил Путин. При этом он отметил, что уровень заработной платы в медицине выше уровня заработной платы в других социальных сферах.

К текущим расходам на нужды первичного звена здравоохранения выделят дополнительно 550 млрд рублей.

Президент потребовал избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.

Путин считает, что национальный проект «Здравоохранение» сможет оказать положительное влияние на состояние первичного звена медицины.

Глава государства считает, что жизненно важные и необходимые лекарственные препараты зарубежного производства необходимо регистрировать в РФ. Однако, отметил он, при этом не стоит забывать и о развитии российской фармацевтики.

О деле Голунова и резонансных законах

Путин выступил против «чисток» в правоохранительных органах. Вместе с тем он считает, что «нужно совершенствовать работу правоохранительных органов, контролировать прежде всего со стороны общественности». Президент не согласился с утверждением, что правоохранительные органы работают по принципу «своих не сдаем».

Говоря о деле Ивана Голунова, российский лидер сообщил, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста интернет-издания Meduza. Он сообщил, что следствием принято решение засекретить материалы дела Голунова «в связи с тем, что в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-разыскной деятельности, а эта информация считается закрытой».

Президент признался, что у него смешанное отношение к законопроекту о домашнем насилии. Путин подчеркнул, что выступает совершенно «против любого насилия, в том числе насилия в семье, прежде всего к детям и к женщинам».

Закон о надежной работе Рунета направлен на то, чтобы не допустить возможности отрезать от него Россию, отметил президент. По его словам, понятия «свободный интернет» и «суверенный интернет» не противоречат друг другу. Путин подчеркнул, что Россия не движется в сторону закрытия интернета.

Говоря о законе об иностранных агентах, Путин отметил, что документ направлен на ограничение иностранного вмешательства в дела страны.

Он подчеркнул, что физлица, получающие деньги из-за границы из иностранных источников для осуществления внутриполитической работы, должны прямо на это указывать.

О реформе мусорной отрасли и климате

Президент заявил, что при реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами необходимо избавиться от возможных серых схем и криминальной составляющей. По его словам, необходимо больше разъяснять гражданам, «где будет перерабатываться и где будут захораниваться отходы».

Путин не исключает, что реформа обращения с ТКО в Петербурге и Москве может начаться раньше, чем планировалось. При этом он отметил, что главное — учитывать при этом мнение жителей. Путин отметил важность общественного контроля за мусорной отраслью в России.

Глава государства выразил сомнения в точности подсчетов влияния человеческой деятельности на климат, но при этом призвал предпринять усилия, чтобы минимизировать это влияние.

Об однополярном мире и идеологии

Путин заявил, что «однополярного мира уже не существует», а многополярный мир — это производная от экономического развития стран. Он уверен, что «мир не может быть устроен однополярно с единым центром, откуда все мировое сообщество управляется».

Президент считает единственной возможной идеологией современного общества патриотизм «в самом широком и хорошем смысле слова». По его словам, «это должно быть деполитизировано и направлено на укрепление внутренних основ российского государства».

О советском наследии

Путин благодарен старшему поколению, которое за советский период создало мощную страну. По его словам, «в советский период было много сделано такого, чем мы можем гордиться», в частности победой в Великой Отечественной войне, прорывом в космосе.

При этом глава государства отметил, что «те, кто считает, что мы живем исключительно на старых, доставшихся нам от прежних поколений ресурсах и мощностях, глубоко ошибаются, заблуждаются».

Говоря о роли Владимира Ленина в российской истории, глава государства подчеркнул, что, по его оценке, «он был не государственный деятель, а революционер». При этом Путин высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея.

Путин назвал «придурками» тех, кто рассуждает о возможности сдачи Ленинграда Гитлеру во время Великой Отечественной войны. Он заявил, что решение Европарламента, приравнявшего гитлеровскую Германию и СССР, абсолютно неприемлемо и некорректно.

О борьбе с терроризмом

Путин призвал страны Запада наладить совместную работу по борьбе с терроризмом. По его словам, уровень и характер этой деятельности в настоящее время недостаточны.

Глава государства сообщил, что вопрос о выдаче террориста Зелимхана Хангошвили, убитого в Германии в конце лета, обсуждался на уровне спецслужб России и Германии, но официальный запрос Россия не направляла. Он напомнил, что «Хангошвили был абсолютно кровавым убийцей», который только в одной из акций на Кавказе уничтожил 98 человек.

Об отношениях с Китаем

Президент считает, что между РФ и КНР существует беспрецедентный уровень доверия, который создает условия для продвижения в экономике. Он констатировал, что двусторонний товарооборот уже превысил $100 млрд. В качестве примера взаимодействия двух стран он назвал «сотрудничество в высокотехнологичных областях — в космосе, в авиастроении, в транспорте».

По словам главы государства, у Москвы и Пекина нет военного союза и его создание не планируется. Путин уточнил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении, которая носит оборонительный характер и не является наступательным вооружением.

О ситуации с допингом в спорте

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу, заявил Путин. По его словам, это решение противоречит Олимпийской хартии, потому что претензий к Олимпийскому комитету России нет.

Президент считает, что любое наказание за нарушение антидопинговых правил должно быть индивидуальным, чтобы не страдали чистые спортсмены.

Об оценках своей деятельности

Президент считает, что не ему давать оценку тому, какой след оставит в истории его президентство. По его мнению, «люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны». Он не исключил, что, возможно, чего-то не удалось сделать.

При этом глава государства отметил, что оценки, которые ему дают за рубежом, не влияют на отстаивание им фундаментальных интересов России.

Путин назвал самые тяжелые события за 20 лет, которые он провел во власти. «Самые тяжелые [события] — это крупные теракты. Это Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке», — признался президент.