Большинство европейцев в ходе опроса выступили за членство Украины в ЕС

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Жители ряда крупных европейских стран поддерживают возможность членства Украины в ЕС, однако расходятся во мнениях относительного того, как скоро это должно произойти, свидетельствует опрос, который приводит в среду издание Politico.

Исследование проводилось в шести странах ЕС, участников опроса просили ответить на вопрос: «Считаете ли Вы, что Украина должна быть принята в качестве члена в ЕС?». Самая высокая доля тех, кто выступает за членство Украины в ЕС, приходится на Испанию. 53% опрошенных там считают, что Украину нужно принять незамедлительно, еще 23% — через несколько лет. 13% респондентов не определились с ответом, а 11% выступили против ее членства в Евросоюзе.

Большинство жителей Германии (63%) и Греции (54%) также заявили, что Украину нужно принять в ЕС. Однако 41% опрошенных в Германии и 33% респондентов в Греции не видят необходимости делать это незамедлительно. Также 24% в Германии и 39% в Греции не поддерживают вступление Украины в ЕС, остальные респонденты не смогли определиться с мнением по этому вопросу.