Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах

Он сообщил, что обратился к двум другим кандидатам на пост премьер-министра Риши Сунаку и Пенни Мордонт, потому что надеялся, что они смогут объединиться в национальных интересах. «Мы, к сожалению, не смогли найти способ сделать это. <…> Вы не можете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте», — заявил Джонсон. Он пообещал свою поддержку тому, кто добьется успеха на выборах.

При этом, по мнению Джонсона, у него есть хорошие шансы на то, чтобы привести Консервативную партию к победе на выборах в 2024 году.

Сейчас, по данным Sky News, в гонке лидирует бывший министр финансов Риши Сунак, который в прошлый раз проиграл выборы Лиз Трасс, которая 20 октября объявила об уходе в отставку. Трасс продержалась на должности премьера шесть недель. «Я вступила в должность в период большой экономической и международной нестабильности. <…> Семьи и предприятия беспокоились о том, как оплачивать счета [за электроэнергию]», — сказала она.