Британцам разрешили брать «похмельные» отгулы

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В Великобритании руководство одной из маркетинговых компаний предложило своим сотрудникам брать отгулы после бурных вечеринок. Таким оригинальным гибким графиком надеются привлечь больше молодежи на работу в агентство, пишет BBC.

Сотрудникам рекомендуют брать «похмельные» отгулы или же просто в этот день работать из дома.

«Так людям не придется обманывать свое начальство», — пояснила одна из работниц агентства.

Глава компании Клер Кромптон добавила, что ее сотрудники могут заранее «забронировать» выходной, если знают, что собираются вечер накануне провести очень бурно.

По мнению Кромтон, такая возможность способствует развитие доверительных отношений между руководством и рядовыми работниками.