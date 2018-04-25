Британия отказала Шотландии в проведении нового референдума

Британский премьер Борис Джонсон отказал Шотландии в праве проводить второй референдум о возможном отделении региона от Великобритании, о чем стало известно в его письме первому министру Шотландии Николе Стерджен, пишет Интерфакс.

«Очередной референдум о независимости будет способствовать продолжению политической стагнации, в которой находится Шотландия на протяжении последних десяти лет», — отметил Джонсон.

«Вы и ваш предшественник лично давали обещание, что референдум о независимости 2014 года был «единственный в этом поколении». Народ Шотландии решительно проголосовал за то, чтобы вместе сохранить Соединенное Королевство», — говорится в заявлении Джонсона.

Как известно, в декабре британский парламент получил письмо с просьбой рассмотреть вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии. Его направила Стерджен. Она назвала мандат о независимости «неоспоримым» ввиду того, что согласно итогам декабрьских британских выборов, ее партия — Шотландская национальная партия — получила 48 мест из 59, на которые в палате общин британского парламента имеет право Шотландия.