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Британия отказала Шотландии в проведении нового референдума

Британский премьер Борис Джонсон отказал Шотландии в праве проводить второй референдум о возможном отделении региона от Великобритании, о чем стало известно в его письме первому министру Шотландии Николе Стерджен, пишет Интерфакс.

«Очередной референдум о независимости будет способствовать продолжению политической стагнации, в которой находится Шотландия на протяжении последних десяти лет», — отметил Джонсон.

«Вы и ваш предшественник лично давали обещание, что референдум о независимости 2014 года был «единственный в этом поколении». Народ Шотландии решительно проголосовал за то, чтобы вместе сохранить Соединенное Королевство», — говорится в заявлении Джонсона. 

Как известно, в декабре британский парламент получил письмо с просьбой рассмотреть вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии. Его направила Стерджен. Она назвала мандат о независимости «неоспоримым» ввиду того, что согласно итогам декабрьских британских выборов, ее партия — Шотландская национальная партия — получила 48 мест из 59, на которые в палате общин британского парламента имеет право Шотландия. 

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Стерджен также подчеркивала, что в случае, если премьер Британии Борис Джонсон откажет выполнить просьбу Шотландии, то она рассмотрит все варианты решения вопроса. 

«Премьер-министр должен объяснить, почему он считает, что Великобритания не является добровольным союзом равных наций. Он должен объяснить, почему он не верит, что народ Шотландии имеет право на самоуправление», — заявляла Стерджен. 

Первый референдум по вопросу о независимости Шотландии прошел 18 сентября 2014 года. В сентябре 2019 года Стерджен заявила, что Шотландия намерена стать членом ЕС в случае Brexit. 

В ноябре в Глазго состоялся марш в поддержку независимости Шотландии, в котором приняли участие около 20 тысяч человек.

korrespondent.net

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