Британский парламент одобрил соглашение о Brexit

Палата общин парламента Великобритании в пятницу, 20 декабря, одобрила законопроект о выходе страны из Евросоюза. Как сообщает BBC, такое решение поддержали 358 депутатов, против — 234.

До этого парламент четыре раза отклонял законопроект, который открывает путь к тому, чтобы страна покинула ЕС до 31 января 2020 года.

После голосования британский парламент уйдет на рождественские и новогодние каникулы. Правительство рассчитывает, что законопроект будет согласован обеими палатами парламента и подписан королевой Елизаветой II в ближайшие недели, что позволит Великобритании покинуть ЕС в установленный срок.

Уверенность в исходе голосования позволила премьер-министру Борису Джонсону ужесточить текст законопроекта, включив в него запрет на продление переходного периода после Brexit, истекающего 31 декабря 2020 года. На этом этапе Великобритания и ЕС продолжат существовать так, как будто Brexit не было. За это время стороны намерены договориться о будущих торговых отношениях.

Утвержденный законопроект предусматривает реализацию соглашения о Brexit, о котором Джонсон договорился с ЕС в октябре.

Утверждение законопроекта стало возможным после того, как консерваторы получили большинство на всеобщих выборах на прошлой неделе. Последние этапы ратификации документа пройдут после католического Рождества.

После 31 января между Британией и Евросоюзом начнутся переговоры о будущих торговых отношениях.