Британское правительство не считает COVID-19 опасной болезнью

Коронавирусная болезнь COVID-19 больше не считается инфекционным заболеванием с высокими последствиями (HCID) на территории Великобритании, о чем сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

В январе 2020 года эксперты в области общественного здравоохранения из четырех стран вынесли временную рекомендацию классифицировать COVID-19 в качестве HCID – на основе британских критериев и согласно информации, доступной на ранних стадиях эпидемии.

Теперь, когда о коронавирусе известно значительно больше, органы общественного здравоохранения Великобритании рассмотрели последнюю информацию о COVID-19 в рамках критериев британского HCID.

Эксперты нашли ряд изменений: в частности, имеется больше информации о показателях смертности (в целом низкой), повышается уровень клинической осведомленности и проводится специальный лабораторный анализ, доступность которого продолжает расти, говорится на сайте британского правительства.

В Великобритании инфекционное заболевание с высокими последствиями (HCID) определяется в соответствии со следующими критериями:

*острое инфекционное заболевание

*имеет высокий уровень смертности

*не имеет эффективной профилактики или лечения

*трудно распознается и невозможно быстро обнаружить

*активно распространяется в обществе и в медицинских учреждениях

*требует расширенного индивидуального, популяционного и системного реагирования для обеспечения эффективного ответа

Отметим, что на утро вторника количество жертв коронавируса на территории Соединенного Королевства достигло 16550 человек, а общее число заразившихся составляет 125856, согласно информации Университета Джона Хопкинса.