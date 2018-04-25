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Британское правительство не считает COVID-19 опасной болезнью

Коронавирусная болезнь COVID-19 больше не считается инфекционным заболеванием с высокими последствиями (HCID) на территории Великобритании, о чем сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

В январе 2020 года эксперты в области общественного здравоохранения из четырех стран вынесли временную рекомендацию классифицировать COVID-19 в качестве HCID – на основе британских критериев и согласно информации, доступной на ранних стадиях эпидемии.

Теперь, когда о коронавирусе известно значительно больше, органы общественного здравоохранения Великобритании рассмотрели последнюю информацию о COVID-19 в рамках критериев британского HCID.

Эксперты нашли ряд изменений: в частности, имеется больше информации о показателях смертности (в целом низкой), повышается уровень клинической осведомленности и проводится специальный лабораторный анализ, доступность которого продолжает расти, говорится на сайте британского правительства.

В Великобритании инфекционное заболевание с высокими последствиями (HCID) определяется в соответствии со следующими критериями:

*острое инфекционное заболевание
*имеет высокий уровень смертности
*не имеет эффективной профилактики или лечения
*трудно распознается и невозможно быстро обнаружить
*активно распространяется в обществе и в медицинских учреждениях
*требует расширенного индивидуального, популяционного и системного реагирования для обеспечения эффективного ответа

Отметим, что на утро вторника количество жертв коронавируса на территории Соединенного Королевства достигло 16550 человек, а общее число заразившихся составляет 125856, согласно информации Университета Джона Хопкинса.

NEWSru.com.il

Британское правительство не считает COVID-19 опасной болезнью

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