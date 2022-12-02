Будет хлеб – будет и обед

Для приготовления этого хлеба не нужны дрожжи и сахар. Так что этот хлеб уже можно считать диетическим. А что может быть лучше в зимнее время? Итак, поехали!

250 г гречневой муки, 250 г сырой чечевицы, 250 г чиа, молотые семена льна, 180 мл воды, чайная ложка соли, столовая ложка гречневой муки, чтобы посыпать хлеб перед выпеканием.

Просейте через сито гречневую муку и чечевицу. Высыпьте эту смесь в глубокую посудину и залейте водой. Оставьте на всю ночь. Утром высушите эту смесь и высыпьте ее в блендер. Добавьте 180 мл воды и соль. Взбейте так, чтобы не осталось целых зерен. Выложите смесь в посудину и добавьте чиа. Хорошо перемешайте, накройте посудину полотенцем или пищевой пленкой. Оставьте на 24 часа. Нагрейте духовку до 175 градусов. Покройте форму для выпекания пергаментом и выложите приготовленную массу. Посыпьте сверху гречневой мукой, чтобы хлеб был красивым и хрустящим. Готовьте в печи 20 минут при 175 градусах. Достаньте из духовки и поставьте на решетку остывать, чтобы нижняя часть тоже была хрустящей.

Хлеб из моркови и брокколи

Наверняка у вас в холодильнике уже есть все необходимые ингредиенты. Простой рецепт и очень вкусный хлеб.

200 г моркови, 200 г сырой брокколи, три яйца, провансальские травы, 100 г миндальной муки (или любой другой), щепотка соли, чайная ложка молотого лука.

Нарежьте морковь и высыпьте в большую посудину. Нарежьте брокколи и добавьте к моркови. Добавьте все остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Застелите форму пергаментом и высыпьте сверху всю смесь. Выпекайте 15-25 минут при 180 градусах. Вытащите и дайте остыть. Хлеб готов!

Хлеб из красных бобов

Этот хлеб получится очень хрустящим сверху и мягким внутри. Легкий и сытный хлеб для тех, кто не хочет поправиться.

1 стакан гречневой муки, 1/2 стакана миндальной муки, столовая ложка дрожжей, полстакана красных бобов, столовая ложка соли, полтора стакана воды, 3 столовые ложки пудры из подорожника, семена льна или кунжута для декора.

При помощи блендера измельчите бобы в муку и смешайте с гречневой и миндальной мукой. Теперь пришло время пудры из подорожника. Вы наверняка пребываете в ступоре: где искать этот продукт, как его готовить? Пудру подорожника можно найти в магазинах органических продуктов. Она нужна для того, чтобы получилась легкая желейная масса. Итак, смешайте пудру с водой. Вы увидите, что смесь моментально становится тягучей. Смешайте эту массу с сухими ингредиентами. Важно, чтобы не осталось комков смеси подорожника. Придайте тесту нужную форму и смажьте подсолнечным маслом со всех сторон. Сверху посыпьте тесто кунжутом. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда тесто на 70 минут. Готово!

Банановый хлеб с лимоном

Как приготовить хлеб без лишних консервантов и добавок? Это очень легко сделать в домашних условиях. Нужно иметь необходимые ингредиенты.

1 стакан овсяной муки, стакан тертого кокоса, два банана, одно запеченное яблоко, половина стакана кокосового молока, столовая ложка дрожжей, щепотка соли, сок и кожура одного лимона, банан для декора.

Для начала разогрейте духовку до 180 градусов (верх и низ). Потом все жидкие ингредиенты залейте в блендер и хорошо смешайте до однородной массы. Смешайте эту массу (блендером) с остальными ингредиентами и вылейте смесь в форму для выпекания. Сверху декорируйте дольками банана и кокосовой стружкой (немного). Выпекайте около 45 минут. Выньте из духовки, дайте остыть, достаньте из формы и наслаждайтесь!

Хлеб из цельной пшеницы

Это вариант для любительниц здоровых рецептов и особенного вкуса. Речь идет о цельнозерновом хлебе для идеального завтрака, который понравится как детям, так и взрослым. Хранить его нужно в холодильнике разрезанным на ломтики. Утром его можно приготовить в тостере или есть холодным. Зато у вас в доме всегда будет полезный и вкусный хлеб.

500 г цельнозерновой пшеничной муки, 7 г дрожжей, чайная ложка соли, 400 г теплой воды.

Смешайте все ингредиенты и замесите массу руками. Выложите в миску, накройте полотенцем и оставьте тесто подходить на 2 часа. Потом выложите тесто в форму, разогрейте духовку до 220 градусов и поставьте форму в духовку на 20 минут. Потом переведите на 180 градусов и продолжайте выпекать хлеб 20-30 минут. Выньте и оставьте охлаждаться. Нарежьте хлеб ломтиками и положите в холодильник. Вкусный завтрак готов!

Что делать с черствым хлебом

В нынешнее время остатками хлеба никого не удивишь. Разнообразие его видов заставляет нас покупать хлеба больше, чем мы можем съесть свежим. И так жаль, когда приходится его выбрасывать.

Самое простое, что можно придумать, это заготовить из хлеба сухари, которые потом можно использовать в первых блюдах, салатах, перемолоть на панировку или съесть просто так, как аперитив. В зависимости от рецепта хлеб можно размочить в молоке, масле или соусе, потом немного отжать и использовать готовую массу для приготовления. В салате черствый хлеб размокнет сам собой под политой на него заправкой. Также хлеб можно измельчить в кофемолке до состояния практически муки и использовать в выпечке, предварительно немного поменяв рецепт (ведь в готовом хлебе есть и яйца, и дрожжи).

Как оживить хлеб?

— Размочить в пароварке или на водяной бане в течение 10-15 минут.

— Завернуть хлеб в мокрое полотенце и разогреть в духовке при небольшой температуре.

— Завязать в пакете и 30 секунд прогреть в микроволновой печи.

— Смоченные сухари подержать на горячей сковороде под крышкой до размокания.