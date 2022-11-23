Бундесвер испытывает нехватку вооружения

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Отправка Германией старого вооружения в Украину и замена на современное выглядит, на первый взгляд, отличной схемой в программе переоснащения бундесвера. Однако она выявила одну серьёзную проблему: новейшее вооружение, как говорится, «не печется, как пирожки». На производство нужного объема требуются многие годы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эта тема, наряду с целым рядом других, уже некоторое время не сходит с полос немецких таблоидов и ежедневных газет. Похоже, никто в ВПК страны не был готов к таким крупным заказам в такой кратчайший срок.