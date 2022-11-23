Бундесвер испытывает нехватку вооружения

Отправка Германией старого вооружения в Украину и замена на современное выглядит, на первый взгляд, отличной схемой в программе переоснащения бундесвера. Однако она выявила одну серьёзную проблему: новейшее вооружение, как говорится, «не печется, как пирожки». На производство нужного объема требуются многие годы.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эта тема, наряду с целым рядом других, уже некоторое время не сходит с полос немецких таблоидов и ежедневных газет. Похоже, никто в ВПК страны не был готов к таким крупным заказам в такой кратчайший срок.
Несмотря на выделенный для переоснащения бундесвера фонд в размере 100 млрд евро, материальная оперативная готовность армии на сегодняшний день не выше, чем таковая на 24 февраля. Когда в Украине началась война, в Министерстве обороны ФРГ забили тревогу по поводу того, что армия «пуста» и нужно «довооружать войска». Но с тех пор ситуация не стала лучше. Передача Украине вооружения из армейских запасов, напротив, создала проблемы. Теперь требуется время, чтобы заполнить пустоту. Пройдут годы, прежде чем выделенный фонд покроет полное обеспечение немецких войск.
Испытывается дефицит в одежде, касках, приборах ночного видения, современных радиостанциях. Большая нужда испытывается также в БМП, колесных машинах для средних сил, новых вертолетах, защитных средствах от беспилотников.