Бывший кандидат в президенты Литвы А. Юозайтис стал главой партии

Nuotrauka BFL/Vygintas Skaraitis

В минувшую субботу бывший кандидат в президенты Литвы, философ Арвидас Юозайтис был избран председателем бывшей Партии пенсионеров, ныне называемой Союзом солидарности поколений-Объединение ради Литвы.

В этот Союз солидарности входит 3 тыс. членов, а в объединении А. Юозайтиса около тысячи.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

«Мы надеемся обладать около 20-30 членами сейма, хотим заниматься реальной политикой, а не так просто на словах что-то неясное говорить», – сказал BNS накануне съезда А. Юозайтис.

Говоря об идеях, которые партия планирует выдвинуть, А. Юозайтис упомянул введение Сената, который бы, по его словам, остановил «вредоносный дождь законов»: сократился бы количество законов, ежегодно принимаемых сеймом.