Бывший кандидат в президенты Литвы А. Юозайтис стал главой партии

В минувшую субботу бывший кандидат в президенты Литвы, философ Арвидас Юозайтис был избран председателем бывшей Партии пенсионеров, ныне называемой Союзом солидарности поколений-Объединение ради Литвы.
В этот Союз солидарности входит 3 тыс. членов, а в объединении А. Юозайтиса около тысячи.
«Мы надеемся обладать около 20-30 членами сейма, хотим заниматься реальной политикой, а не так просто на словах что-то неясное говорить», – сказал BNS накануне съезда А. Юозайтис.
Говоря об идеях, которые партия планирует выдвинуть, А. Юозайтис упомянул введение Сената, который бы, по его словам, остановил «вредоносный дождь законов»: сократился бы количество законов, ежегодно принимаемых сеймом.
Партия также будет концентрироваться на региональной политике и политике в сфере семьи, будет стараться оживить малый и средний бизнес.
Бывший кандидат в президенты А. Юозайтис ранее планировал учредить новую партию, однако ему не удалось собрать необходимое количество членов для учреждения – не менее 2 тысяч.
На президентских выборах в прошлом году он набрал 4,69% голосов и остался пятым.
Литовская партия пенсионеров была основана в 2007 году, три года назад она сменила название на Союз солидарности поколений. В октябре она декларировала, что у нее 3012 членов.
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