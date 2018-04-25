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TOP,Выборы,Новости,Политика

Бывший кандидат в президенты Литвы А. Юозайтис стал главой партии

  • Nuotrauka BFL/Vygintas Skaraitis

В минувшую субботу бывший кандидат в президенты Литвы, философ Арвидас Юозайтис был избран председателем бывшей Партии пенсионеров, ныне называемой Союзом солидарности поколений-Объединение ради Литвы.

В этот Союз солидарности входит 3 тыс. членов, а в объединении А. Юозайтиса около тысячи. 

  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

«Мы надеемся обладать около 20-30 членами сейма, хотим заниматься реальной политикой, а не так просто на словах что-то неясное говорить», – сказал BNS накануне съезда А. Юозайтис.

Говоря об идеях, которые партия планирует выдвинуть, А. Юозайтис упомянул введение Сената, который бы, по его словам, остановил «вредоносный дождь законов»: сократился бы количество законов, ежегодно принимаемых сеймом.

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Партия также будет концентрироваться на региональной политике и политике в сфере семьи, будет стараться оживить малый и средний бизнес.

Бывший кандидат в президенты А. Юозайтис ранее планировал учредить новую партию, однако ему не удалось собрать необходимое количество членов для учреждения – не менее 2 тысяч.  

На президентских выборах в прошлом году он набрал 4,69% голосов и остался пятым. 

Литовская партия пенсионеров была основана в 2007 году, три года назад она сменила название на Союз солидарности поколений. В октябре она декларировала, что у нее 3012 членов. 

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