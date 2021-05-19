Чемпионат мира по хоккею пройдет без зрителей

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Кабинет министров Латвии не будет рассматривать вопрос о присутствии зрителей на матчах чемпионата мира по хоккею, который 21 мая начнется в Риге.

Как передает LETA, в понедельник после заседания коалиции министр юстиции Янис Борданс сообщил журналистам, что во вторник на заседании правительства могут быть рассмотрены решения, чтобы по крайней мере часть зрителей могла на месте наблюдать за играми чемпионата.

Министерство образования и науки во вторник планировало подать соответствующее предложение на рассмотрение правительству, но премьер-министр Кришьянис Кариньш не включил этот вопрос в повестку дня заседания.

Отказ рассматривать этот вопрос в правительстве он обосновал тем, что данное предложение ранее не было поддержано группой оперативного управления, в которую входят представители госуправления и эксперты.

Министр образования и науки Илга Шуплинска на заседании поинтересовалась, не будет ли все же зрителям разрешено лично присутствовать на матчах, предъявив, например, негативный тест на COVID-19.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в этой связи указал на риски, связанные с тестами на COVID-19. Он напомнил о случае в концертном зале “Цесис”, когда участники концерта были протестированы на COVID-19, но позже оказалось, что во время мероприятия произошло обширное инфицирование.

Как сообщалось ранее, к чемпионату готовы игровые арены – Олимпийский спортивный центр и “Арена Рига”, а также в последний момент, 14 мая был сдан ледовых холл на стадионе “Даугава” для тренировок.

Хоккейные сборные разных стран “отбыли” срок самоизоляции и готовы приступить к тренировкам перед чемпионатом мира. Все команды строго соблюдают “принцип пузыря”, чтобы поддерживать режим безопасности во время COVID-19.