Через шесть лет в Литве число зарядных станций для электромобилей вырастет в 15 раз

К 2030 году в Литве должно быть 230 тысяч электромобилей, а для их зарядки планируется оборудовать 60 тыс. точек.
По словам министра транспорта и коммуникаций Мариуса Скуодиса, Литва готова за шесть лет расширить сеть зарядки электромобилей в 15 раз.
«Только за три года, к концу 2024 года, мы планируем увеличить количество общественных и полуобщественных точек зарядки для электромобилей в 11 раз, а к 2027 году — более чем в 15 раз. Мы будем стремиться к тому, чтобы использование электромобилей не ограничивалось отсутствием инфраструктуры », — сказал М. Скуодис в ходе дискуссии, организованной Министерством энергетики во вторник.
По словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, министерство энергетики и коммуникаций совместно с энергокомпанией Litgrid сейчас готовят четырехуровневое исследование, которое станет основой для разработки стратегического плана для электромобилей, а позже — плана мер.
По словам М. Скуодиса, до конца 2027 года правительство планирует выделить из фондов ЕС около 70 млн евро на точки для подзарядки электромобилей.
В настоящее время в Литве действует около 360 точек для зарядки электромобилей. По оценкам Минтранса, к концу 2027 года их будет установлено более 7 тысяч.
По данным на сентябрь этого года, в Литве было зарегистрировано 6440 электромобилей, из которых 3720 — чисто электромобили, а 2720 — аккумуляторные гибриды. Это составляет 0,4% парка легковых автомобилей в стране.