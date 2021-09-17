Через шесть лет в Литве число зарядных станций для электромобилей вырастет в 15 раз

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К 2030 году в Литве должно быть 230 тысяч электромобилей, а для их зарядки планируется оборудовать 60 тыс. точек.

По словам министра транспорта и коммуникаций Мариуса Скуодиса, Литва готова за шесть лет расширить сеть зарядки электромобилей в 15 раз.

«Только за три года, к концу 2024 года, мы планируем увеличить количество общественных и полуобщественных точек зарядки для электромобилей в 11 раз, а к 2027 году — более чем в 15 раз. Мы будем стремиться к тому, чтобы использование электромобилей не ограничивалось отсутствием инфраструктуры », — сказал М. Скуодис в ходе дискуссии, организованной Министерством энергетики во вторник.