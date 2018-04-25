Черногория планирует открыть отели и рестораны с середины мая

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Телеканал РТЦГ цитирует заявление премьер-министра Черногории Душко Марковича, в котором говорится, что в стране с 4 мая откроются малые и средние предприятия, а в середине мая — отели и рестораны.

При этом все они должны будут соблюдать правила безопасности. Также с середины мая будут открыты яхтенные порты для всех типов судов, подготовка к этому шагу в стране уже началась.

Премьер-министр напомнил, что Черногория не вводила режим ЧП, поскольку он «ограничивает не только свободы и права граждан, но и творческий и предпринимательский потенциал». Власти намерены приложить все усилия для того, чтобы сохранить рабочие места в туризме — отрасли, крайне важной для экономики Черногории.