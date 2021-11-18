Чехия вводит локдаун для непривитых

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Как сообщает чешский портал АroundРrague, власти Чехии с 22 ноября вводят локдаун для невакцинированных граждан.

Об этом заявил уходящий в отставку премьер-министр страны Андрей Бабиш. Мера будет одобрена правительством 18 ноября. По словам премьера, в объявлении режима ЧП пока необходимости нет.

Без сертификата о вакцинации или справки о перенесённом заболевании COVID-19 теперь нельзя будет посещать массовые мероприятия и общественные места, включая рестораны, кафе, бары, парикмахерские, салоны красоты, спортзалы, кинотеатры, музеи, театры.

Ранее аналогичные меры ввела Австрия.