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Чили полностью отказалась от использования пластиковых пакетов

Фото pixabay.com

Власти южноамериканской Чили ввели окончательный запрет на использование пластиковых пакетов в сфере торговли. Об этом сообщила министр окружающей среды страны Каролина Шмидт в Twitter

Она отметила, что отказ от пластика начался в стране еще 3 августа 2018 года. 

«Сегодня сделан последний шаг — запрещены пластиковые пакеты в небольших и средних магазинах» — написала Шмидт.

Ранее их использование было запрещено в супермаркетах, что, по подсчетам чиновников, позволило предотвратить продажу пяти миллионов пакетов за два года.

Отмечается, что магазины-нарушители будут платить штраф до 250 тысяч песо (около 330 долларов) за каждый проданный пакет.

Теперь полиэтилен можно использовать только для сохранения свежести продуктов или в гигиенических целях. У крупных компаний есть шесть месяцев на то, чтобы полностью отказаться от пакетов. Малому бизнесу на все про все дается два года.

Ранее в ООН заявили, что защитные маски, перчатки, флаконы с дезинфицирующим средством для рук и упаковки для продуктов питания стали причиной большего загрязнения окружающей среды.

korrespondent.net

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