Число крайне бедных людей возрастет впервые с 1998 года из-за пандемии — ООН

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Число людей, живущих в крайней бедности, в 2020 году может возрасти до 71 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ООН о влиянии пандемии коронавируса на выполнение Целей устойчивого развития 2030, в число которых входит искоренение нищеты.

«Пандемия COVID-19 быстро превратилась в худший гуманитарный и экономический кризис за всю нашу жизнь, число заражений превысило 10 млн, а смертей — 500 тыс. По оценкам, 71 млн человек окажутся в положении крайней нищеты в 2020 году. Это первый рост уровня бедности с 1998 года, — говорится в докладе. — Потеря дохода, нехватка социальной защиты, рост цен означают, что даже те, чье экономическое положение было устойчиво, теперь могут оказаться под угрозой бедности и голода».

Как отмечают в организации, доход около 1,6 млрд работников, которые уже находились в уязвимых условиях, снизился на 60% в первый месяц кризиса.