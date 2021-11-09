Число соискателей убежища в ЕС растёт

Европейское агентство по вопросам предоставления убежища (EASO) отметило тенденцию значительного роста иммиграции в ЕС в 2021 году. Особенно резко выросло число заявок от граждан Афганистана.

Исполнительный директор EASO Нина Грегори (Nina Gregori) сообщила, что в августе 2021 года было зарегистрировано около 56 000 ходатайств о предоставлении международной защиты, что на 16 000 заявок (40%) больше, чем в августе минувшего года. 10 000 заявлений в августе текущего года было получено от граждан Афганистана – на 38% больше, чем в июле. Существенное увеличение числа прошений об убежище в Евросоюзе фиксировалось три летних месяца подряд. «По количеству заявлений о предоставлении убежища мы почти вернулись на допандемийный уровень», – подчеркнула Грегори.

Тенденция увеличения иммиграции связана прежде всего с просителями из Афганистана, однако, как пояснила глава EASO, речь идёт не только об эвакуированных из Кабула после захвата власти в стране исламистами из «Талибана». Афганские беженцы, которые уже некоторое время проживают в Европе, повторно подают прошения о предоставлении убежища.

Нина Грегори заявила, что EASO следит за ситуацией в соседних с Афганистаном странах, где защиты ищут сотни тысяч человек. Глава EASO подчеркнула, что ведомство уже разрабатывает руководство для стран ЕС, которое поможет оптимизировать процесс обработки запросов на убежище, а также усовершенствовать программу переселения для афганцев. Она также добавила, что по этому вопросу EASO сотрудничает с Еврокомиссией и странами-членами ЕС. Одной из наиболее важных задач Нина Грегори считает расширение возможностей приёма беженцев на Балканах.