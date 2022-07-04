Число заражений оспой обезьян Европе выросло в три раза

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Как сообщает Associated Press, в странах Европы за последние две недели число случаев заражения оспой обезьян выросло в три раза. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 51 стране мира выявлено более 5 000 случаев заражения. На Европу приходится около 90% от общего числа инфицированных (более 4 500 человек): заболевание зафиксировано в 31 европейской стране.