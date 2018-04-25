Число зараженных коронавирусом в РФ за сутки возросло до 500

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Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в РФ за сутки увеличилось с 438 до 495, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. Согласно сообщению, наибольшее число новых заражений (28) было отмечено в Москве. На втором месте Санкт-Петербург, где за сутки выявлено пять новых случаев.

По четыре случая выявлено в Воронежской и Свердловской областях, в Республике Башкортостан три случая. По два случая в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях, а также в Приморском крае. По одному новому случаю зафиксировано в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, а также в Чечне и Татарстане.

Сообщается, что заразившиеся граждане посещали в последние две недели страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты их тестов на коронавирус подтверждены в установленном порядке. Те, с кем контактировали зараженные, будут помещены под медицинское наблюдение, сейчас проводится их лабораторное обследование.