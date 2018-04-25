Число жертв коронавируса превысило 900 человек

Напомним, в конце января состоялось заседание чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, на котором вспышку нового коронавируса в Китае признали чрезвычайной ситуацией международного значения.

9 февраля в Китай отправилась передовая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ: Ситауция с коронавирусом может оказаться хуже, чем кажется

Ситуация с новым типом коронавируса может оказаться «верхушкой айсберга» и существует опасность его быстрого распространения по всему миру. Об этом в понедельник, 10 февраля, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

«Были некоторые случаи распространения 2019 nCoV от людей без истории путешествий в Китай. Выявление небольшого числа случаев может указывать на более широкую передачу в других странах. Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга», — написал Гебрейесус.

По его словам, сдерживание остается главной целью, и все страны должны использовать окно возможностей, созданное стратегией сдерживания, для подготовки к возможному распространению вируса.

Гебрейесус также отметил, что распространение вируса за пределами Китая сейчас выглядит медленным, но может ускориться.

Эти замечания Гебрейесуса прозвучали, после того как некоторые провинции Китая попытались вернуться к обычной жизни: люди вернулись на работу в понедельник, когда закончился продолжительный лунный новогодний перерыв.

До этого власти призвали работодателей прибавить до 10 дополнительных дней к лунным новогодним праздникам, которые должны были закончиться в конце января.

Как сообщает Тhe Guardian, сейчас по всей стране рабочие начали возвращаться в офисы и на заводы, поскольку правительство сняло некоторые ограничения на работу и поездки. В Пекине дороги были более загруженными, чем в последние несколько недель, но поезда метро были почти пусты.