Член сейма В. Подерис покинул фракцию «аграриев»

Член парламента Виргилиюс Подерис покинул фракцию Союза «крестьян» и «зеленых» Литвы (СКЗЛ).

«Расходятся мнения по различным важным вопросам, один из последних — голосование по избирательной системе», – комментировал В. Подерис BNS свое решение покинуть фракцию.

«И нынешние баталии, политический климат, политические дискуссии, которые мне кажется не о государстве, а о чем-то другом, я не хочу, чтобы меня отождествляли со всем этим», – добавил парламентарий.

В. Подерис стал членом Смешанной группы членов сейма. Он сказал, что пока у него нет планов присоединения к другой политической группе.