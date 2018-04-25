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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Член сейма В. Подерис покинул фракцию «аграриев»

Член  парламента Виргилиюс Подерис покинул фракцию  Союза «крестьян» и «зеленых» Литвы (СКЗЛ).

«Расходятся мнения по различным важным вопросам, один из последних — голосование по избирательной системе», – комментировал В. Подерис BNS свое решение покинуть фракцию.

«И нынешние баталии, политический климат, политические дискуссии, которые мне кажется не о государстве, а о чем-то другом, я не хочу, чтобы меня отождествляли со всем этим», – добавил парламентарий.

В. Подерис стал членом Смешанной группы членов сейма. Он сказал, что пока у него нет планов присоединения к  другой политической группе. 

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Он является членом парламентской Комиссии по энергетике и слаженному развитию.  

В сейм он был избран по списку СКЗЛ. 

Лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис напомнил, что В. Подерис часто вел себя иначе, чем большинство членов фракции. 

С уходом В. Подериса фракция «аграриев» сократилась до 48 членов. 

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