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Члены русской общины Литвы — за улучшение патриотического воспитания в русских школах

Фото pixabay.com

В русских школах Литвы следует улучшать патриотическое воспитание, а известные в Литве лица русской национальности, которые многого добились  в жизни, могли бы уделять время встречам в учебных заведениях, говорит представитель русской диаспоры. 

«Мое предложение — что армия Литвы и Союз стрелков должны уделять хотя бы два дня в год каждой школе, классу для уроков патриотизма», — сказал в понедельник после встречи с председателем Сейма проживающий в Литве с 2004 года предприниматель Виктор Воронцов. 

«На молодежь очень действует, когда к тебе приходит офицер, русский, служащий в литовской армии. Он может уничтожить весь этот негатив о НАТО, который молодой человек получает в семье», — сказал он. 

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По словам Воронцова, также можно было бы проводить встречи школьников с людьми русской национальности, которым удалось многого добиться в Литве. 

Заведующий Кафедрой русской филологии Вильнюсского университета Павел Лавринец сказал, что издевательства в школах в нынешних условиях могут получить оттенок этнических конфликтов, так что этому следует уделять много внимания. 

Он также призвал создать альтернативу отключенным в Литве основным российским телевизионным каналам. 

«На мой взгляд, то, что отключено, это хорошо, но нужно предложить альтернативу. Это зависит от владельцев кабельного телевидения. Кто-то начал транслировать «Настоящее время», однако трудно поверить, что человек, который смотрел российский Первый канал, внезапно начнет смотреть «Настоящее время», но можно показывать National Geographic или что-то подобное, транслировать не пропагандистские программы на русском языке», — сказал Лавринец. 

Ученый также обратил внимание на то, что после применения Западом санкций из-за  вторжения в Украину к российским, белорусским банкам финансовая ситуация обучающихся в Литве российских, белорусских студентов сильно ухудшилось — они не могут получать помощь от родителей. 

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что в ближайшее время намерена встретиться с министром образования, науки и спорта Юргитой Шюгждинене, чтобы обсудить ситуацию таких студентов.  

Она также подчеркнула, что в этот период «очень важно, чтобы мы оставались едиными, чтобы наши сограждане, неважно, какого они происхождения, с каким родным языком, чувствовали себя комфортно в Литве». 

После начатой президентом России Владимиром Путиным войны в Украине некоторые православные, русские сообщества Литвы говорят, что не чувствуют себя в безопасности из-за отношения к местным русским. 

Руководство страны заявляло, что не станет мириться с разжиганием ненависти в стране. 

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