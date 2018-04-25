Д.Грибаускайте ранее отклонила инициативу узаконить превентивные беседы с ДГБ

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что, когда она была президентом, не поддержала стремление разведывательных служб узаконить превентивные беседы с жителями, потому что считает, что это ущемит права человека.

Д. Грибаускайте в понедельник сказала, что некоторые «элементы» внесенного президентом Гитанасом Науседой (проекта изменений в) Законе о разведке «действительно обсуждались и раньше».

«Особенно эти так называемые превентивные беседы – я тогда (считала) и сейчас считаю, что это избыточная мера и она точно идет вразрез с правами человека», – сказала Д. Грибаускайте журналистам в сейме.

Она выразила убеждение, что без дополнительного контроля разведведомств «такая мера не может быть введена».