Дания хочет вернуть сирийских беженцев на родину

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Как передаёт АЗЕРТАДЖ, советники правительства Дании заявляют, что Дамаск и окружающие города столицы Сирии достаточно безопасны для возвращения беженцев.

Боевые действия на большей части территории Сирии утихли, но активисты и аналитики, консультирующие датское правительство по вопросу Сирии на этой неделе, призвали власти рассмотреть возвращение беженцев из этой страны.

Почти 33 000 сирийских беженцев и их семей живут в Дании, что составляет небольшую часть из 5,6 млн граждан, покинувших эту ближневосточную страну с начала кровопролитной гражданской войны в стране в 2011 году.

Несмотря на то, что иммигранты составляют лишь около 9 процентов населения Дании, споры вокруг проблем иммиграции и беженцев являются центральным вопросом в политической жизни страны за последние годы. В связи с этим большинство политических партий Дании выступают за ужесточение существующих законов.

Предложение о выдворении сирийских беженцев стали раздаваться вслед за новостями о появлении первых групп соискателей убежища, кому было отказано в продлении разрешения на проживание в Дании.

Неясным остаётся и вопрос о том, последуют ли примеру датчан другие европейские страны. Сирийцы составляют львиную долю просителей убежища в ЕС начиная с 2013 года. В соседней Швеции выходцы из Сирии стали второй крупной группой иммигрантов, обогнав по данному показателю финнов.