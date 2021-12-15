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Дата отставки Бартушки должна быть объявлена как можно скорее — Шимоните

Mantas Bartuška, Ingrida Šimonytė, Marius Skuodis/ Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Дата отставки руководителя Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Мантаса Бартушки должна быть объявлена как можно скорее, говорит премьер-министр Ингрида Шимоните. 

«Правление информировало, что будет договорено о конкретном сроке, когда руководитель уйдет с должности, было бы хорошо, чтобы эти договоренности были четкими и чтобы о них было объявлено как можно скорее», — сказала Шимоните на пресс-конференции в правительстве в среду. 

Председатель правления Lietuvos gelezinkeliai Кястутис Шлюжас сообщил, что Бартушка уйдет после переходного периода, чтобы не нагнетать ситуацию с продолжающимся несмотря на санкции США для «Беларуськалия» транзитом удобрений через Литву. 

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Бывший генеральный директор компании терминалов нефти и сжиженного газа Klaipedos nafta Бартушка возглавляет Lietuvos gelezinkeliai с 16 декабря 2016 года. 

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

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