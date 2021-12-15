Дата отставки Бартушки должна быть объявлена как можно скорее — Шимоните

Mantas Bartuška, Ingrida Šimonytė, Marius Skuodis/ Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Дата отставки руководителя Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Мантаса Бартушки должна быть объявлена как можно скорее, говорит премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Правление информировало, что будет договорено о конкретном сроке, когда руководитель уйдет с должности, было бы хорошо, чтобы эти договоренности были четкими и чтобы о них было объявлено как можно скорее», — сказала Шимоните на пресс-конференции в правительстве в среду.

Председатель правления Lietuvos gelezinkeliai Кястутис Шлюжас сообщил, что Бартушка уйдет после переходного периода, чтобы не нагнетать ситуацию с продолжающимся несмотря на санкции США для «Беларуськалия» транзитом удобрений через Литву.